Entrée libre. Participation proposée : 3 euros

Carré 35 se sert de réminiscences visuelles et auditives pour narrer l’histoire de la sœur du réalisateur qu’il n’a pas connue et dont il n’a pu voir aucune photographie durant sa jeunesse. Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 32 rue Saint Yves 75014 Quartier du Parc-de-Montsouris Paris 75014 Île-de-France » Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie.

C’est pour combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film.

Croyant simplement dérouler le fil d’une vie oubliée, j’ai ouvert une porte dérobée sur un vécu que j’ignorais, sur cette mémoire inconsciente qui est en chacun de nous et qui fait ce que nous sommes. »

signé Éric Caravaca

