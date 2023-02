La fête du court métrage Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris Catégorie d’Évènement: Paris

La fête du court métrage Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14, 18 mars 2023, Paris. La fête du court métrage Samedi 18 mars, 18h00 Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14

5 euros La Fête du court métrage est une manifestation annuelle, qui se passe en mars, née de la volonté de mieux faire connaître le court métrage au plus grand nombre. Chaque année, La Fête du court métrage élabore une programmation officielle – avec le soutien de L’Agence du court métrage – pensée pour valoriser le meilleur du court, s’adresser à tous les âges et publics et mettre en avant les grand(e)s réalisateurs(rices) de demain.

Chaque année, l’équipe du 32 ! ciné visionne ces courts-métrages et fait une sélection de ceux qui lui plaise le plus pour la séance dédiée. Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 32 rue Saint Yves 75014 Paris 75014 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T17:00:00+00:00 – 2023-03-18T19:30:00+00:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Adresse 32 rue Saint Yves 75014 Ville Paris lieuville Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris

Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La fête du court métrage Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 2023-03-18 was last modified: by La fête du court métrage Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 18 mars 2023 32 rue Saint-Yves Le 32 ! Ciné Paris Paris 14 Paris

Paris