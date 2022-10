Un taxi pour Tobrouk Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14 Paris Catégorie d’évènement: Paris

Un taxi pour Tobrouk
Samedi 19 novembre, 18h00
Le 32 ! Ciné, 32 rue Saint-Yves, Paris 14

Films de Denys de la Patellière (1961). durée : 1h30

En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d’essence allemands. Cependant, 4 soldats parviennent à s’enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein désert. Après une journée de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses 5 occupants. Un seul échappe à la mort et est fait prisonnier. C’est le début d’une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité.

