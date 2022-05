Le 32, 23 juin 2022, .

Le 32

2022-06-23 – 2022-06-23

Trois créatures de la nuit prennent possession du théâtre de Mme Brune pour une virée hors du monde, entre humour et poésie. Effeuillage dégenré, poésie barbue et théâtre androgyne. Chaque soir, La Big Bertha et Rinou Carmin réinventent ce voyage et invitent de nouveaux amis à la fête. Car l’art, comme l’amour et le rire, est meilleur à plusieurs.

Une expérience déjantée à la croisée des genres !

+33 5 59 25 78 05

