Le 31 de Folies Monségur, 31 décembre 2022, Monségur.

2022-12-31 – 2022-12-31

30 EUR L’association Les Folies Monséguraises organise un dîner spectacle à l’occasion du Nouvel An : show plumes et paillettes réalisé par Lady Mazoute & Co, animation musicale de la soirée par DJ O-Skan. Pensez à réserver en ligne ou bien directement à la Galerie Aurora (Monségur) !

