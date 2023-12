DECARBONATION DE LA CONSTRUCTION Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 18 janvier 2024, Bordeaux.

DECARBONATION DE LA CONSTRUCTION Jeudi 18 janvier 2024, 18h30 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine entrée libre

Gestion durable des sols & terres polluées

CONFÉRENCE

JEUDI 18/01/24 À 18H30 AU 308 ET SUR LA WEB RADIO WWW.MEZZANINE.ARCHI

Proposée en parallèle de l’exposition « TerraFibra Architectures » visible jusqu’au 29 mars 2024, elle questionnera le devenir de la terre polluée lorsque son emploi dans la construction est impossible.

Cette conférence permettra un retour d’expérience à travers les projets « La Jallère » à Bordeaux-Lac (Domofrance) et Garonne-Eiffel-La Souys (EPA Euratlantique).

INTERVENANTS :

MARIE HUGUET, Directrice Aménagement et renouvellement urbain, Domofrance

ANNE FRAISSE, Directrice Générale Urbain des Bois, Opérateur immobilier de construction bois et bas carbone et Mandataire du projet de « La Jallère »

CHIRSTOPHE HANS, chefs de projet Eiffel-La Souys, EPA Euratlantique

PAULINE PRADEL, Chargée de Mission Développement Durable, EPA Bordeaux Euratlantique

CONCLUSION & PERSPECTIVES :

LINA SINGER, urbaniste-paysagiste, LS2 Landscape

MODERATRICE :

FANNY LEGLISE, architecte et autrice

La conférence sera précédée d’une intervention de SYLVAIN TERANIAN, directeur exécutif, Domofrance.

PARTENAIRES :

DOMOFRANCE / EURATLANTIQUE / RUMEURS RADIO

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.mezzanine.archi »}]

Carte blanche [des terres] au 308MA