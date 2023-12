Accès au logement, un droit devenu un luxe ? Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Accès au logement, un droit devenu un luxe ? Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 20 décembre 2023, Bordeaux. Accès au logement, un droit devenu un luxe ? Mercredi 20 décembre, 18h30 Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Entrée libre

Début : 2023-12-20T18:30:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00

Fin : 2023-12-20T18:30:00+01:00 – 2023-12-20T21:00:00+01:00 Intervenants : Sylvia Pinel, Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité de 2014 à 2016

Bruno Marty, Maire de La Réole

Stéphane Pfeiffer, adjoint à l’urbanisme résilient de Bordeaux

Jérôme Goze, Directeur général délégué de LaFab

Jean-Baptiste Desanlis, Directeur général de Clairsienne

Pierre Aoun, Directeur général de LP Promotion Modérateur :

Paul Rolland, architecte, Président du 308MA Mercredi 20/12 à 18h30

Le 308 Maison de l’Architecture PARTENAIRES

