TERRAFIBRA ARCHITECTURES Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 14 décembre 2023, Bordeaux.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-14T18:30:00+01:00 – 2023-12-14T21:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T09:30:00+01:00 – 2024-03-29T17:00:00+01:00

EXPOSITION TerraFibra Architectures

Constructions en pisé, terre coulée, bauge, adobe, torchis ou bloc de terre comprimée, murs isolés en bottes de paille ou terre-chanvre, charpentes en bambou, couvertures en roseau… « TerraFibra Architectures » dévoile les 40 bâtiments finalistes du premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales.

Au travers d’un parcours thématique, sont présentées les qualités et avantages de ces matériaux et les techniques, anciennes et innovantes, qui les mettent en œuvre.

Commissaires scientifiques invitées : Dominique Gauzin-Müller, architecte-chercheuse, Anne Lambert, ingénieure, designer, amàco

Exposition co-produite par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers et prêtée par l’événement Architect@Work

CARTE BLANCHE À [des terres]

Ce projet est le fruit de la rencontre de trois structures locales, Chapeau & Bottes, +Intersections+ et CANCAN désireuses de questionner le secteur de la construction et de mettre en avant le matériau terre crue.

CONFÉRENCE JEUDI 14/12 À 18H30

AU 308 ET SUR LA WEB RADIO WWW.MEZZANINE.ARCHI

Soirée dédiée à la construction en terre crue à partir de l’exemple de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) Nouvelle R de Biganos.

INTERVENANTS :

JÉRÔME DUBOURG, PDG SAS J. DUBOURG

ADRIEN GROS, directeur de l’Aménagement Urbain, Aquitanis

OLIVIER LEGRAND, architecte, Dumont Legrand architectes

PAUL ROLLAND, architecte, 2 PM Architecture

MÉLANIE ROUX, directrice des programmes, Quartus

PARTENAIRES

ARCHITECT@WORK / PAVILLON DE L’ARSENAL / AMÀCO / LES GRANDS ATELIERS / AQUITANIS / RUMEURS RADIO / CHAPEAU & BOTTES / +INTERSECTIONS+ / CANCAN

Le cycle RE-SOURCES, initié et organisé par le 308 Maison de l’Architecture avec le soutien de l’ADEME, est une programmation culturelle développée jusqu’en mars 2024.

