NOUVELLE R À BIGANOS 13 et 14 décembre Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Visite sur inscription

Ces événments sont organisés en partenariat avec Aquitanis et avec la participation de Fibois Landes de Gascogne, ils s’inscrivent dans le cadre du cycle Re-Sources et en résonnance avec l’exposition TerraFibra Architectures.

À deux pas de la gare ferroviaire, découvrez un projet urbain d’envergure s’appuyant sur deux principes majeurs : la ville-jardin et des matériaux écologiques. En imposant le bois et la terre crue, le projet d’aménagement de la ZAC implique une architecture dont la simplicité et la sobriété donnent la priorité à l’usage des logements et au bien-être des habitants.

ZAC Nouvelle R, Aménageur : Aquitanis, Maîtrise d’œuvre urbaine : Trouillot & Hermel paysagistes (mandataires), 2PM A, Ingérop, Lansard Laborde géomètre, O+ urbanistes / Bigre, maison du projet, 2 PM Architecture, Aquitanis / Terra & Sylva boïennes, Dumont Legrand architectes, Aquitanis

VISITE MERCREDI 13/12 DE 9H00 À 12H00

Depuis Bordeaux, organisation d’un départ collectif en train.

CONFÉRENCE JEUDI 14/12 À 18H30 AU 308

La visite et la conférence entrent dans le cadre des formations complémentaires. Une attestation de présence peut être délivrée sur simple demande à l’issue de l’événement.

EXPOSITION TerraFibra Architectures

Présentée au 308 du 14 décembre 2023 au 29 mars 2024

Exposition co-produite par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’urbanisme et d’architecture de Paris et de la Métropole parisienne, amàco et Les Grands Ateliers et prêtée par l’événement Architect@Work

Le cycle RE-SOURCES, initié et organisé par le 308 Maison de l’Architecture avec le soutien de l’ADEME, est une programmation culturelle développée jusqu’en mars 2024.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien à l’année de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et de son Club Partenaires.

Alexandre Dupeyron