LES VISITES CONSTRUCTIVES À L’ÉTUDE Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 29 novembre 2023, Bordeaux.

Architectes, paysagistes, urbanistes, participez, aux côtés d’enseignants, à ce moment d’échange mêlant présentation du dispositif, mise en pratique de ses différentes phases et production d’outils d’appropriation pour les professionnels de l’éducation et du cadre bâti.

Cette journée entre dans le cadre des formations complémentaires. Une attestation de présence peut être délivrée sur simple demande à l’issue de l’événement.

Ce projet amène les élèves du CM1 à la 3ème à découvrir le processus de construction d’un bâtiment sous toutes ses formes pour les amener à comprendre comment la matière devient forme architecturale au contact des différents acteurs du cadre bâti.

Accompagné d’un architecte, d’un paysagiste ou d’un urbaniste sur un site de production, sur un chantier et dans une agence, elles donnent à voir la transformation d’un programme fonctionnel en une construction tangible, intégrée à son environnement, tout en tenant compte des contraintes réglementaires, historiques, techniques, environnementales.

Le projet se déroule au plus près de l’école et s’articule en 4 temps :

1/ La découverte d’un matériau brut sur un site de production (scierie, carrière de pierre, centrale à béton, etc.)

2/ La visite d’un chantier de construction, pour découvrir comment la matière, une fois transformée, permet l’édification d’un bâtiment et ce, avec le concours de plusieurs corps de métiers

3/ La rencontre avec un architecte (en classe ou dans son agence), pour comprendre son rôle d’orchestration dans le projet et les différents acteurs impliqués dans l’acte de construire

4/ La restitution, étape ultime des Visites Constructives avec l’appropriation du propos par les élèves au travers d’une restitution à la convenance de l’enseignant.

Ce projet est imaginé et conçu par le 308 Maison de l’Architecture, avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et avec le concours du CAUE de la Gironde et du Rectorat de Bordeaux. Dossier pédagogique (graphisme et illustrations Yoann Keignart).

