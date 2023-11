LA PLAYLIST DES RENCONTRES D’ARCHITECTURE EN MOUVEMENT Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 14 novembre 2023, Bordeaux.

LA PLAYLIST DES RENCONTRES D’ARCHITECTURE EN MOUVEMENT 15 – 28 novembre Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Émission « Partager l’architecture » proposée par la Maison de l’Architecture du Limousin, le 308MA et Rumeurs Radio

Avec :

YVAN DETRAZ, architecte, directeur de Bruit du Frigo, collectif d’architectes, artistes, urbanistes, médiateurs et constructeurs,

RACHEL DOUMERC, collectif TERR’O, groupe de réflexion et d’actions, résidence d’architecture « Le pied dans Les Sables »,

CAMILLE DUCROS, architecte, médiatrice, chargée de projet à Architecture In Vivo

SARA MEUNIER, architecte, responsable activités éducatives d’arc en rêve centre d’architecture

Modératrices : SOPHIE BERTRAND, architecte, vice-Présidente du Réseau des Maisons de l’Architecture et FRÉDÉRIQUE LACROIX, directrice de la Maison de l’Architecture de Poitiers

Animateur: Ludovic GILLON, architecte, Rumeurs Radio

Ouverture de la 1ère journée avec VIRGINIE GRAVIERE, Présidente de l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine et Adrien MAILLARD, Directeur du 308MA

Clôture de la 1ère journée avec MARIE BOURQUIN, architecte et slasheuse et Adrien MAILLARD, Directeur du 308MA

Ouverture de la 2ème journée avec NICOLE CONCORDET, architecte, directrice artistique des Rencontres et SARA MEUNIER, architecte, Rumeurs Radio

Imaginée et portée par l’Ordre des Architectes de Nouvelle-Aquitaine, la biennale « Rencontres d’Architecture en Mouvement » a pour objectif de présenter les solutions concrètes portées par les acteurs du cadre bâti pour répondre aux enjeux de la crise climatique à travers un événement ouvert à tous les publics les 12, 13 & 14 octobre 2024 à Limoges.

Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

