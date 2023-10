LES VOIX DU BOIS #03 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde LES VOIX DU BOIS #03 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 19 octobre 2023, Bordeaux. LES VOIX DU BOIS #03 Jeudi 19 octobre, 18h00 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Entrée libre Chaque soirée est l’occasion de présenter des projets architecturaux où le bois prédomine, en donnant la parole aux acteurs, depuis les concepteurs jusqu’aux usagers.

Cette troisième édition est consacrée à la ZAC de Biganos et au projet Terra & Sylva boïennes (Aquitanis – 2pm architecture – Dumont Legrand architectes). JEUDI 19/10 À 18H00 AU 308 ET SUR LA WEB RADIO WWW.MEZZANINE.ARCHI INTERVENANTS

ADRIEN GROS, directeur de l’Aménagement Urbain, Aquitanis

BRUNO LAFON, Maire de Biganos

OLIVIER LEGRAND, architecte, agence Dumont Legrand

PAUL ROLLAND, architecte, 2pm architecture ANIMATRICE

FANNY LÉGLISE, architecte – autrice Participez à la soirée au 308 avenue Thiers à Bordeaux ou suivez l’émission en direct sur la web radio www.mezzanine.archi clic « play » CONGRES WOODRISE 2023 – DU 17 AU 20 OCTOBRE

Congrès international du bâtiment bois moyenne et grande hauteur à Bordeaux Retrouvez les 3 projets présentés lors des émissions sur le salon et en podcast. PARTENAIRES

2023-10-19T18:00:00+02:00 – 2023-10-19T19:00:00+02:00

