L’architecture française à l’étranger Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 12 juillet 2023, Bordeaux.

L’architecture française à l’étranger 13 juillet – 6 août Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Accédez au podcast

L’émission est également en rotation sur la webradio de Mezzanine tous les jeudis à 18h : www.mezzanine.archi

INTERVENANTS :

Laura Brown, architecte DEHMONP, Dr en sociologie, enseignante-chercheuse en urbanisme, ESPI Bordeaux, membre des laboratoires ESPI2R et PAVE (EnsapBx, Centre Emile Durkheim, Université de Bordeaux), auteure de « La condition internationale des architectes » (éd. PUR)

Christophe Catsaros, responsable des éditions et de la communication à arc à rêve centre d’architecture

Monica Lebrao Sendra, responsable architecture, Institut français

Cédric Ramière, architecte, urbaniste, associé co-gérant CoCo architecture

ANIMATION :

David Vernet, architecte, Bordeaux Architecture Tours

Fanny Léglise, architecte et auteure

Rencontres « Architecture »

pour 15 professionnels du réseau culturel français à l’étranger

29, 30 juin et 1er juillet

L’objectif était

✅ d’approfondir la compréhension des enjeux de l’architecture et de ses spécificités

✅ de s’approprier les grands axes des politiques publiques du secteur

✅ de découvrir une diversité d’acteurs et des actions innovantes pour développer une réflexion sur le contexte local et ainsi établir un diagnostic du territoire de chacun

PARTENAIRES

Ministère de la Culture / Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères / Institut français / Rumeurs radiophoniques

Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

architecture paysage

