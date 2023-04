VILLAS MODERNES DU BASSIN D’ARCACHON Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 4 mai 2023, Bordeaux.

Ces deux rendez-vous seront l’occasion de revenir sur la manière dont une nouvelle génération de créateurs va, dès le début des années 50, marquer de son empreinte le paysage du Bassin avec une série de villas et maisons qui vont lui donner, aux côtés de rares habitations collectives, sa physionomie actuelle si singulière. Plus globalement, l’enjeu de l’aménagement de la Côte aquitaine est interrogé, hier, aujourd’hui et demain.

CONFÉRENCE – JEUDI 4 MAI À 18h30 **

La conférence sera donnée par les co-auteurs de l’ouvrage « Les villas modernes du bassin d’Arcachon : 1951-2021 »

ÉLISE GUILLERM, historienne de l’architecture, maître de conférences à l’ENSA de Marseille et membre de l’unité de recherche INAMA.

JEAN-BAPTISTE MARIE, architecte, Directeur général de l’Europe des projets architecturaux et urbains, professeur à l’ENSA de Clermont-Ferrand et membre de l’UMR Ressources.

VISITE – VENDREDI 5 MAI DE 9H30 À 18H00 **

La visite sur la presqu’île du Cap Ferret sera l’occasion de découvrir certaines des villas modernes du bassin d’Arcachon : villa Hollier, villa Février, villa Martineau, villa docteur Laporte, villa Cangardel, villa Cocotte, villa Pago Pago et le Tétrodon.

Parcours à vélo de 26 km, en compagnie d’un groupe d’étudiants en architecture.

