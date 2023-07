Cet évènement est passé BORDEAUX, 50 ANS D’URBANISME… ET DEMAIN ? Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde BORDEAUX, 50 ANS D’URBANISME… ET DEMAIN ? Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux, 6 avril 2023, Bordeaux. BORDEAUX, 50 ANS D’URBANISME… ET DEMAIN ? Jeudi 6 avril, 18h30 Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine CONFÉRENCIER : MICHEL BERGERON, ingénieur urbaniste, directeur du développement urbain de Bordeaux Métropole de 1997 à 2006 Avec la participation de PIERRE LAYÈRE, architecte, président de archi-V, amicale des anciens de l’ENSAP et JEAN-CLAUDE BERNARD, architecte-urbaniste MODERATEUR : CHARLES-MARIE BORET, consultant en communication publique et projets JEUDI 6 AVRIL À 18h30

Au 308 Maison de l’Architecture et en direct sur la web radio du www.mezzanine.archi clic « play ». PARTENAIRES ESTP PARIS – ALUMNI AQUITAINE Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.mezzanine.archi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

