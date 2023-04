Re-architecture Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 4 avril 2023, Bordeaux.

Re-architecture 4 avril – 21 juillet Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Entrée libre

L’exposition Re-architecture, Re-cycler, Ré-utiliser, Ré-investir, Re-construire se veut une plate-forme collective d’exploration, de connaissance d’actions et de recherches autour des mutations et des pratiques culturelles, sociales et des politiques urbaines émergentes.

ARCHITECT@WORK / LE PAVILLON DE L’ARSENAL / ADEME

Exposition créée par le Pavillon de l’Arsenal, Centre d’Urbanisme et d’Architecture de Paris et de la Métropole parisienne avec Andrés Jaque Architects / Atelier D’architecture Autogérée / Assemble / Bruit Du Frigo / Collectif Etc / Coloco / Dus Architects / Ecosistema Urbano / Exyzt / Muf Architecture/Art / Practice Architecture / Raumlabor / Rotor / Zus [Zones Urbaines Sensibles] / 1024 Architecture

Le cycle RE-SOURCES, initié et organisé par le 308 Maison de l’Architecture avec le soutien de l’ADEME, est une programmation culturelle développée sur l’ensemble de l’année 2023.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine bénéficie du soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux Métropole, de la Ville de Bordeaux, du Conseil régional de l’Ordre des architectes et de son Club Partenaires.

Le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine

2023-04-04T09:30:00+02:00 – 2023-04-04T17:00:00+02:00

2023-07-21T09:30:00+02:00 – 2023-07-21T17:00:00+02:00

