FRUGALITÉ / LE MANIFESTE A 5 ANS Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

FRUGALITÉ / LE MANIFESTE A 5 ANS Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 24 mars 2023, Bordeaux. FRUGALITÉ / LE MANIFESTE A 5 ANS Vendredi 24 mars, 18h00 Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Rencontrez les signataires et amis du mouvement lors d’une soirée festive et découvrez toutes les énergies mises en action sur le territoire.

Présentation des actions et actualités du mouvement

GAUTHIER CLARAMUNT, architecte et JULIEN COEURDEVEY, ingénieur, animateurs du groupe local

Temps d’échange autour des actes issus des rencontres nationales

CHRISTOPHE BOURIETTE, architecte, enseignant ENSAP Bordeaux VENDREDI 24 MARS À 18h00

INSCRIPTION ET CONTRIBUTION LIBRE PARTENAIRES

MOUVEMENT DE LA FRUGALITÉ HEUREUSE ET CRÉATIVE / GROUPE FRUGALITÉ 33-24 Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T17:00:00+00:00 – 2023-03-24T20:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Adresse 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

FRUGALITÉ / LE MANIFESTE A 5 ANS Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 2023-03-24 was last modified: by FRUGALITÉ / LE MANIFESTE A 5 ANS Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 24 mars 2023 bordeaux Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde