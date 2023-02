IMPOSSIBLE ! Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

IMPOSSIBLE ! Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 23 février 2023, Bordeaux. IMPOSSIBLE ! 23 février – 23 mars Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Le 308 Maison de l’Architecture accueille EXTRA pour la présentation de l’exposition IMPOSSIBLE ! Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Ce projet est basé sur la publication UTOPOP*, constituée de 9 livres pour construire des architectures fabuleuses, imaginer des formes chimériques et des volumes illusoires. 9 livres à assembler pour créer un espace utopique dans un monde sans limites. Ce projet est l’aboutissement de 17 ateliers proposés depuis 2021 par l’association. Il associe 10 résidentes volontaires de l’EHPAD John Talbot et des élèves de CM2 de l’école élémentaire de Castillon-la-Bataille autour du livre UTOPOP*. INAUGURATION LE JEUDI 23 FÉVRIER À 15h00

EXPOSITION DU 23 FÉVRIER AU 23 MARS 2023 PARTENAIRES Le projet IMPOSSIBLE ! bénéficie du soutien du Département de la Gironde-Conférence des financeurs, de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la Mairie de Castillon-la-Bataille et du 308 Maison de l’Architecture.

*UTOPOP est une publication de l’association EXTRA. Elle a obtenu la mention du jury du Prix du livre jeunesse 2022 de l’Académie d’Architecture.

