En préfiguration du congrès international Woodrise 2023, Le 308 MA, en partenariat avec FIBOIS Landes de Gascogne et le FCBA, présente le 1er rendez-vous autour du projet « Les voix du bois ». Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine Jusqu’au mois d’octobre, une série de soirées sera l’occasion de présenter des projets architecturaux où le bois prédomine, en donnant la parole aux acteurs du projet, depuis les concepteurs jusqu’aux usagers.

Ces rendez-vous au 308, vous proposent dès 18h00 d’assister à l’émission de radio en public puis d’échanger autour d’un moment convivial.

Le premier sera consacré au collège du Pian Médoc le jeudi 26 janvier.

INTERVENANTS :

DELPHINE PIRROVANI, architecte, agence BPM

NICOLAS VIDAL, Chef de la Mission Plan Collèges, Direction des Collèges, Département de la Gironde, maître d’ouvrage

GAËLLE GUEGUEN, Principale du collège du Pian Médoc

PAUL LESBATS, Président Directeur Général des scieries Lesbats

ANIMATRICE :

FANNY LÉGLISE, Rumeurs radio JEUDI 26 JANVIER À 18h00

Participez à la soirée au 308 avenue Thiers à Bordeaux ou suivez l’émission en direct sur la webradio www.mezzanine.archi clic « play ». PARTENAIRES : WOODRISE / FIBOIS LANDES DE GASCOGNE / FCBA / RUMEURS RADIO

