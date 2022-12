FAIRE DU NEUF AVEC DU VIEUX ? Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dans le cadre de l’exposition « Habiter – 10 ans de photographie », Le 308MA accueille une table ronde autour du réemploi et de la réutilisation des matériaux issus de chantiers de démolition. Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://lafab-bm.fr/actualites/#exposition »}] Cette démarche est déjà entamée par La Fab sur ses opérations d’aménagement.

Après un état des lieux des enjeux et des initiatives sur les territoires, seront questionnées les stratégies complémentaires à développer afin de soutenir la création d’une filière de réemploi dans le bâtiment à l’échelle de la métropole bordelaise.

Retransmission en direct sur la webradio Mezzanine clic « play » Programme détaillé à venir prochainement PARTENAIRES

LA FABRIQUE DE BORDEAUX MÉTROPOLE / CAMP DE BASE / LA FABRIQUE POLA / LE ROCHER DE PALMER / VILLE DE MERIGNAC Programme complet autour de l’exposition

