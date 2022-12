Peuplez nos rêves Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 12 décembre 2022, Bordeaux.

Entrée libre.

Dans le cadre d’une collaboration entre l’ENSAP, le 308 – Maison de l’architecture – et le Frac MÉCA, des œuvres de la collection du Frac seront exposés avec des productions des étudiants de l’ENSAP.

Dans le cadre d’un travail collaboratif entre l’ENSAP – École Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, le 308 – Maison de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine et le Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, plusieurs œuvres de la collection du Frac seront exposées et mises en regard avec des productions des étudiant.e.s de L2 de l’ENSAP.

Le choix des œuvres de la collection du Frac a été guidé par la thématique de l’exposition intitulée Peuplez nos rêves, qui nous transporte dans un endroit où le rêve, le fantasme rencontrent la réalité, un endroit où l’imaginaire et le réel s’entremêlent.

Entre photos, vidéos, sculptures et installation chacune des œuvres présentées embarque dans un univers singulier. La réunion de ces mondes mystérieux crée une ambiance propice aux songes et à la déconnexion.

INAUGURATION LE JEUDI 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18h00 AU 308



