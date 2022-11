Émission Approche#11 : Freek Lomme Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Émission Approche#11 : Freek Lomme Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 20 novembre 2022, Bordeaux. Émission Approche#11 : Freek Lomme 21 novembre – 11 décembre Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Retrouvez le 11e rendez-vous radiophonique autour du graphisme sur Mezzanine (www.mezzanine.archi) où l’association Approche recevait Freek Lomme. Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.mixcloud.com/Rumeursradio/mezzanine-rumeurs35-approche-11-freek-lomme-interview-angl/ »}, {« link »: « http://www.mezzanine.archi »}, {« link »: « https://www.setmargins.com/ »}, {« link »: « http://www.mezzanine.archi/ »}, {« link »: « https://www.facebook.com/rumeursradio/ »}] Dans le cadre de l’événement « Hyper Espace #3 : graphisme & édition », l’équipe Approche recevait Freek Lomme, fondateur et directeur éditorial de Set Margins publishing house, une maison d’édition hollandaise pointue qui propose de repenser la communication visuelle. Une interview réalisée en anglais par Louise Dehaye & Yasmine Madec (Approche). Écoutez le podcast de l’émission

Rediffusions le mardi à 20h : www.mezzanine.archi www.setmargins.com Dans le cadre de son ouverture aux acteurs de la culture, de la ville et de l’architecture, Mezzanine accueille l’association Approche, graphismes en Nouvelle-Aquitaine, tous les mois pour une émission en direct du 308 – Maison de l’Architecture.

Mezzanine, un projet du 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine avec Rumeurs Radio

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-21T00:00:00+01:00

2022-12-11T23:59:00+01:00 Chloé Ceschin

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Adresse 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Émission Approche#11 : Freek Lomme Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 2022-11-20 was last modified: by Émission Approche#11 : Freek Lomme Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 20 novembre 2022 bordeaux Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde