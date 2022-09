UN TROU DANS LA RAQUETTE : RESTITUTION Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

UN TROU DANS LA RAQUETTE : RESTITUTION Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine, 29 septembre 2022, Bordeaux. UN TROU DANS LA RAQUETTE : RESTITUTION Jeudi 29 septembre, 18h00 Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Entrée libre

Le 308 MA, en partenariat avec la ville de Saint-Médard-en-Jalles et la Scène nationale Carré-Colonnes, vous invite à la restitution de la résidence d’architecture « Un trou dans la raquette ». Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.mezzanine.archi »}] Entre mai et septembre, l’équipe des résidents a questionné le devenir du pavillonnaire avec les habitants du quartier de Beauminé. INTERVENANTS :

CHLOÉ BODART, architecte, administratrice 308 MA

STÉPHANE DELPEYRAT, Maire de Saint-Médard-en-Jalles

ANTONIN LENGLEN, JOHANNA MUSCH, CAMILLE BONNAUD, collectif Umarell, équipe en résidence ANIMATEUR :

MARTIN PAQUOT, rhapsode de la revue Topophile Émission de radio réalisée en direct et en public depuis le 308.

À écouter sur l’antenne de Mezzanine : www.mezzanine.archi clic « play » Partenaires :

DRAC NOUVELLE-AQUITAINE / VILLE DE SAINT-MÉDARD-EN-JALLES / SCÈNE NATIONALE CARRÉ-COLONNES / RUMEURS RADIO Les « Résidences d’architecture en France 2022 » sont portées par le Réseau des maisons de l’architecture et ses partenaires, le Conseil national de l’Ordre des architectes et le Ministère de la Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-29T18:00:00+02:00

2022-09-29T19:00:00+02:00 Arthur Pequin pour le 308 Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Adresse 308 avenue Thiers 33100 BORDEAUX Ville Bordeaux lieuville Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Departement Gironde

Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

UN TROU DANS LA RAQUETTE : RESTITUTION Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine 2022-09-29 was last modified: by UN TROU DANS LA RAQUETTE : RESTITUTION Le 308 – Maison de l’Architecture en Nouvelle-Aquitaine Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine 29 septembre 2022 bordeaux Le 308 - Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine Bordeaux

Bordeaux Gironde