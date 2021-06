Saulx-les-Chartreux Parc de La Jonchère Essonne, Saulx-les-Chartreux Le 30 Juin – Mercredis de l’été Parc de La Jonchère Saulx-les-Chartreux Catégories d’évènement: Essonne

Parc de La Jonchère, le mercredi 30 juin à 16:00

Animakt organise un rendez-vous hebdomadaire au cœur du Domaine de de la Jonchère. Nous construisons ce rendez-vous, comme une guinguette éphémère, un temps familial et convivial pour passer un après-midi dans ce magnifique jardin. Il y aura une air de pique nique, un bar mobile, un coffre à jouet, une boite à livre, des jeux en bois, et plein d’autres surprises ….. **Au Programme :** Ouverture des portes à 16h 16h30 – 17h30 : Atelier Land Art avec l’association TissArt – Sur Réservation 18h – 19h : Carte blanche à l’atelier théâtre de La Chartreuse Lyrique 19h30 : **Spectacle :** _L’oiseau Bleu_ de la compagnie Spectralex // Théâtre de rue

Entrée libre

Rendez vous hebdomadaire au coeur du Domaine de la Jonchère. Gunguette éphémére, spectacles (musique, théâtre, cirque, danse), surprises artistique, pour une soirée conviviale et familiale Parc de La Jonchère place de l’église saulx les chartreux Saulx-les-Chartreux Essonne

2021-06-30T16:00:00 2021-06-30T21:00:00

