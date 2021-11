Le 2ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire, 4 juin 2022, Bressuire.

Le 2ème grand tour du Bocage Bressuirais Bressuire

2022-06-04 09:30:00 – 2022-06-04

Bressuire Deux-Sèvres

17 20 EUR Au vu du succès de réservation du 1er Grand Tour, le beau parleur Jérôme Rouger, toujours à la tête de l’Agence de tour-opérateur du et pour le Bocage Bressuirais, et le grand collectionneur d’histoires d’ici, Fred Billy, relancent un circuit en bus avec escale pour explorer ce que révèlent ou cachent quelques noms de lieux et lieux-dits du territoire !

Recommandations : pensez à prendre un pique-nique et de quoi vous désaltérer, à vous équiper de chaussures confortables, de vêtements et accessoires adaptés à la météo du jour !

+33 5 49 80 61 55

Bressuire

dernière mise à jour : 2021-11-07 par