Ecurie Perche Retro Auto Sport organise le 2ème Bouchon de Nogent ! A l'occasion de cette grande manifestation, de nombreuses voitures anciennes défileront en ville, à la mémoire de la circulation dans Nogent-le-Rotrou dans les années 1965-1970. Voitures, camions, deux roues anciens sont invités à participer à l'événement. Tenues d'époque souhaitées pour les conducteurs et passagers.

