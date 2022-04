Le 23 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante Librairie des Abbesses Catégorie d’évènement: Paris

Le 23 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante Librairie des Abbesses, 23 avril 2022, . Le 23 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante

Librairie des Abbesses, le samedi 23 avril à 10:00

Des livres et vous ! Vive les 40 ans de la loi Lang ! —————————————————– Comme chaque année, près de 500 librairies indépendantes se mobilisent en France, mais aussi en Belgique et au Luxembourg, autour d’un événement autour du livre devenu incontournable. Cette fête est organisée par l’association Verbes, fondée par Marie-Rose Guarniéri, directrice de la Librairie des Abbesses, à Paris. Elle est soutenue par de nombreux partenaires (CNL, SLF, Sofia), des maisons d’édition, et des femmes et des hommes de bonne volonté. Pour l’occasion un livre _Que vive la loi unique du prix du livre !_ tiré à 25.000 exemplaires, en partenariat avec les éditions Gallimard, sera offert aux clients des librairies participantes à la journée. Découvrir la liste des librairies participantes. Pour en savoir plus sur la Fête de la librairie indépendante, cliquez ici : [https://www.librairiedesabbesses.fr/portfolio/fete-de-la-librairie-2022-par-les-libraires-independants-sant-jordi/](https://www.librairiedesabbesses.fr/portfolio/fete-de-la-librairie-2022-par-les-libraires-independants-sant-jordi/) CE SAMEDI près de 500 librairies participeront à la 24ème édition de la Fête de la librairie indépendante ! Librairie des Abbesses 30 Rue Yvonne le Tac, 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T19:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Librairie des Abbesses Adresse 30 Rue Yvonne le Tac, 75018 Paris lieuville Librairie des Abbesses Departement Paris

Librairie des Abbesses Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Le 23 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante Librairie des Abbesses 2022-04-23 was last modified: by Le 23 avril, c’est la Fête de la librairie indépendante Librairie des Abbesses Librairie des Abbesses 23 avril 2022 Librairie des Abbesses

Paris