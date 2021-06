Châtillon Parvis de Maison Blanche Châtillon, Hauts-de-Seine Le 21 Juin, ça va swinger dans les rues de Châtillon ! Parvis de Maison Blanche Châtillon Catégories d’évènement: Châtillon

Pour fêter le retour partiel à « la vie d’avant », Châtillon organise sa première Fête de la musique. —————————————————————————————————– ### **Plusieurs groupes, chanteurs et autres fanfares se produiront sur les trois scènes installées à Châtillon : Maison Blanche, Théâtre et Folie Desmares.** Vous pourrez retrouver les quatre lauréats du Tremplin Jeunes Talents : Chloé Bari-Levi, Mind Affect, Diane Christophe et Lilia Lamrous. Ils seront également accompagnés de la chanteuse Amanda Bourneuf du label Vers les Etoiles, partenaire de l’événement, ainsi que d’autres groupes châtillonnais. ### Esplanade Maison Blanche * 18h : Remise des prix aux gagnants du Tremplin Jeunes Talents * 18h30 : Saxaboom (brass band) * 19h25 : Mind Affect * 20h20 : Chloé Bari Levi * _21h15_ : Amanda Bourneuf ### Théâtre de Châtillon * 18h30 : Diane Christophe * 19h25 : Lilia Lamrous * 20h20 : Fanfare AhNonymus (jazz, soul, pop, musique latine, variétés) * 21h15 : Collectif 808 (groupe de Rap) ### Folie Desmares * 18h30 : Ensembles de Rock, Damien Ropars, Cyprien Allard et leurs élèves (Maison des Enfants) * 19h25 : Ensemble de piano de l’APDM (Association Pour la Découverte de la Musique) * 20h20 : Orchestre symphonique de cordes du Conservatoire * 21h15 : Ensemble Irlandais de l’APDM _Entrée libre, dans la limite des jauges autorisées._ Fête de la musique 2021 Parvis de Maison Blanche Esplanade Maison Blanche, 92320 Châtillon Châtillon Hauts-de-Seine

