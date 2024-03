Le 20 mars au siège de l’OIF OIF Paris, mercredi 20 mars 2024.

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2024, rejoignez-nous pour une discussion passionnante autour du thème « Créer, innover, entreprendre en français », animée par le journaliste Ivan Kabacoff, présentateur de l’émission Destination francophonie sur TV5 Monde, avec la participation de :

– Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie ;

– Morad Attik, co-condateur de Evolukid et de KESK’IA ;

– Fatou Diouck, ancienne athlète de haut niveau et fondatrice de DONO ; et

– Valentin Schmite, cofondateur de Ask Mona.

OIF 19-21 avenue Bosquet Paris Paris 75007 Quartier du Gros-Caillou Île-de-France https://www.youtube.com/watch?v=FSxUUkjdxLg

