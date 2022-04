Le 20 h de Tanlay Tanlay, 16 juillet 2022, Tanlay.

Le 20 h de Tanlay Tanlay

2022-07-16 18:00:00 – 2022-07-16

Tanlay Yonne Tanlay

Course nature en semi nocturne, décalée et originale, départ à 20 heures du Château Renaissance de Tanlay. 15 km tracés au mieux pour exploiter le relief local sur des chemins forestiers et des sentiers en monotrace… Un ravitaillement mi course, pas de gobelet plastique ; bidons, camelbaks et éco-gobelets conseillés. Lampe frontale à prévoir, au moins pour les derniers.

trailtanlay@gmail.com https://sportips.fr/

Tanlay

