2022-05-20 19:30:00 – 2022-05-20 23:00:00 Le 20 c’est le vin revient en centre-ville à l’Hallégria!

Dégustation de vin de la région et tapas dans une ambiance conviviale et musicale.

Réservation conseillée. +33 6 42 40 20 20

