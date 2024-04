Le 1er Forum des Lieux Ouverts Uniques et Innovants Artis’up Châteauroux, samedi 29 juin 2024.

Le 1er Forum des Lieux Ouverts Uniques et Innovants Le Forum a lieu le 29 juin à Châteauroux de 10h à 20h. L’objectif de cet événement est de promouvoir les Tiers-Lieux du territoire auprès de la communauté citoyenne. Samedi 29 juin, 10h00 Artis’up

Début : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T20:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T20:00:00+02:00

Rendez-vous pour une journée de découverte des lieux qui font bouger votre

communauté. Culturels, intergénérationnels, numériques, formateurs, ou écologiques, venez découvrir les tiers-lieux de votre territoire.

10h – 18h – forum des tiers-lieux

(stands de démonstration et ateliers)

Restauration toute la journée

(panchettes, tapas et boissons)

18h – Concert Goliath

Pour toute question, vous pouvez joindre : Laura Bourgogne, 07 80 56 43, lap.publics@gmail.com

Artis'up 32 boulevard d'Anvaux, 36000 Châteauroux Châteauroux 36000 Forum Indre Centre-Val de Loire

