Bordeaux La MÉCA Bordeaux, Gironde Le 1er dimanche du mois, le Frac est ouvert !

Gironde

Le 1er dimanche du mois, le Frac est ouvert ! La MÉCA, 3 octobre 2021, Bordeaux.

La MÉCA, le dimanche 3 octobre à 13:00

**Tous les premiers dimanches du mois, de 13h à 18h30, le Frac est gratuit.** Profitez-en pour découvrir l’exposition “_Memoria : récits d’une autre Histoire_“ au Frac à la MÉCA. Découvrez également les œuvres exposées au 6ème étage de la MÉCA dans le cadre du dispositif Une œuvre à soi. **Regards sur une œuvre** En compagnie d’un médiateur/d’une médiatrice, prenez le temps de découvrir une œuvre en particulier de l’exposition, toutes les heures à partir de 13H30. Horaires : 13H30, 14H30, 15H30, 16H30, 17H30 Durée : 15 minutes Sans réservation. **Bon dimanche au Frac !**

Gratuit

Tous les premiers dimanches du mois, de 13h à 18h30, le Frac est gratuit. La MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

