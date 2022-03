Le 1er dimanche du mois, j’peux pas, j’ai Frac FRAC MÉCA Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le 1er dimanche du mois, j'peux pas, j'ai Frac

FRAC MÉCA, le dimanche 6 mars à 13:00

**Profitez-en pour découvrir l’exposition Body Body de Nina Childress au Frac à la MÉCA.** **Regards sur une œuvre** En compagnie d’un médiateur/d’une médiatrice, prenez le temps de découvrir une œuvre en particulier de l’exposition en cours avec le dispositif Regards sur une œuvre, toutes les heures à partir de 13H30. Horaires : 13H30, 14H30, 15H30, 16H30, 17H30 Durée : 15 minutes Sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Gratuit

Tous les premiers dimanches du mois, de 13h à 18h, le Frac est ouvert et gratuit. FRAC MÉCA 54 Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Sud Gironde

2022-03-06T13:00:00 2022-03-06T18:00:00

