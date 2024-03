Le 1er concert du Mer-Made avec SØON N’ REG Landévennec, samedi 23 mars 2024.

Le 1er concert du Mer-Made avec SØON N’ REG Landévennec Finistère

Ø ❓❔

La jeune SØON, Salomé de son vrai nom, chante comme elle respire. Elle alterne les chansons pop folk en français et en anglais. Ces compositions intimistes parlent d’amour, de rêves et de fêlures. Elle s’accompagne de son ukulélé ainsi que de « Reg » qui n’est autre que son papa. Ses inspirations musicales sont très diverses et vont d’Amy Whinehouse, à Jacques Brel ou encore aux Lumineers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23

940 Route Neuve

Landévennec 29560 Finistère Bretagne

L’événement Le 1er concert du Mer-Made avec SØON N’ REG Landévennec a été mis à jour le 2024-02-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime