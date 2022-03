Le 1er avril, Ayguesvives passe en mode URBAN ! Parvis de la Mairie et Médiathèque Ayguesvives Catégories d’évènement: Ayguesvives

le vendredi 1 avril à 16:00

Le 1er avril, venez découvrir le street art sur le parvis de la Mairie. **16h-18h :Démo Capoeira Orangerie** **17h30-19h30 : Démo Graff Parvis** **18h-19h : Démo Double Dutch Parvis** **18h-19h : Parkour 7-12 ans et +13 ans – RDV devant la médiathèque** **19h : Apéro** **19h30 : Scène “Slam de femmes” Médiathèque L’exposition Street Art sera visible à la médiathèque jusqu’à 21h.** Partenariat Médiathèque et MJC d’Ayguesvives

Entrée libre, gratuit

Parvis de la Mairie et Médiathèque Place du Fort Ayguesvives 31450

2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T21:00:00

