À l’occasion du 17 mai, Journée internationale de lutte contre les LGBTQI+phobies et du Mois des Fiertés, la Mairie du 19e et ses partenaires vous proposent plusieurs événements gratuits dans l’arrondissement.

Du 16 au 23 mai

“Parcours de demandeur·se·s d’asile LGBTQI+”

Exposition par l’ARDHIS et Xavier Héraud

Finissage le lundi 23 mai à 18h30

Hall de la Mairie du 19e – 5/7 place Armand Carrel, 75019

Les 17 et 21 mai, 13h-18h

Accueil, écoute et sensibilisation sur les discriminations

Avec l’association AIDES

Place de la Bataille de Stalingrad, 75019

Mardi 17 mai, 19h20

Sport – Entrainement ouvert à toutes et à tous

Venez courir avec les Front Runners de Paris, club de course à pied LGBT et friendly, contre les LGBTQI+phobies lors de cet entraînement ouvert à toutes et à tous !

Entrée Armand Carrel – Parc des Buttes-Chaumont

Vendredi 20 mai, 19h

Conférence-débat “Les LGBTQI+ d’ici et d’ailleurs”

Co-organisée avec Shams-France

Rania AMDOUNI, militante queer tunisienne, emprisonnée pour son engagement et réfugiée en France depuis quelques mois : “Regard sur le militantisme LGBTQI+ au Maghreb et au Moyen-Orient”

Ariel DJESSIMA TABA, membre de l’association Afrique Arc-en-Ciel : “État des lieux de la situation des personnes LGBTQI+ d’Afrique subsaharienne vivant en France et place du dépistage dans la communauté LGBTQI+ migrante”

Anwar OUGUERRAM, militant à Acceptess-T : “Les personnes transgenres issues du Maghreb et du Moyen-Orient vivant en France”

Ophélie ADOLLE, ancienne présidente de CAILIF : “La visibilité des personnes LGBTQI+ asiatiques vivant en France et les problématiques rencontrées”

Cette conférence sera suivie d’un buffet

.Inscription par mail : lea.larouzee@paris.fr

Salle des fêtes de la Mairie du 19e – 5/7 place Armand Carrel, 75019Shams-France

Samedi 21 mai, 14h-18h

“Queer sur l’herbe”

Queer sur l’herbe est un événement gratuit au parc des Buttes-Chaumont, né du désir de tou·te·s de se retrouver en extérieur. Ici on pique-nique, on chille et on a une ribambelle d’artistes pluri-disciplinaires et queer qui vont vous émerveiller : des drag artists, king et queen.

Parc des Buttes-Chaumont, avenue Puebla

