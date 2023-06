Visite guidée du 1932 Hotel & Spa Le 1932 Hotel & Spa Cap d’Antibes Antibes, 17 septembre 2023, Antibes.

Visite guidée du 1932 Hotel & Spa Dimanche 17 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Le 1932 Hotel & Spa Cap d’Antibes 10 places par créneau de visite

1932. Juan-les-Pins est devenue une destination incontournable. Dans la suite du musicien Cole Porter, les Américains Gérald et Sara Murphy ont lancé 10 ans plus tôt la saison d’été. Scott Fitzgerald et John Dos Passos ont immortalisé cet âge d’or habité par des géants tels que Pablo Picasso, Rudolph Valentino ou Ernest Hemingway.

Cette année-là, un hôtel voit le jour. Élevé par l’architecte moderniste George Dikanski au-dessus de la pinède Gould et des plages, il évoque un paquebot amarré aux temps de l’insouciance. 90 ans plus tard, le bâtiment renoue avec sa splendeur et puise dans l’année de sa naissance son nom et son inspiration.

Le 1932 Hôtel & Spa Cap d’Antibes – MGallery rend ainsi hommage au raffinement des années folles, qu’il ravive dans une interprétation contemporaine et festive.

Construit en 1932, le légendaire établissement de la French Riviera, Le 1932 Hotel & Spa Cap d'Antibes, renoue avec son histoire grâce à une rénovation complète alliant le charme de l'Art Déco avec l'élégance moderne. Ce délicat mariage offre une identité unique à nos chambres spacieuses qui vous invitent à poursuivre ce luxueux voyage dans le temps. Notre rooftop vous offrira un restaurant lounge ainsi qu'un bassin de détente afin de profiter de la vue panoramique sur la mer Méditerranée.

