Le Prophète – 2023 – Célébration du centenaire Le 1901, 22 mars 2023, Caen. Le Prophète – 2023 – Célébration du centenaire Mercredi 22 mars, 14h00, 19h00 Le 1901 Entrée libre, sur inscription A l’occasion de la célébration du centenaire de l’oeuvre « Le Prophète » du poète Khalil Gibran, initiée par l’auteur mélodiste Christian-Maxime Ortolé avec les soutiens de la réalisatrice Geneviève Ahnoury, du musicien Elie Maalouf et du calligraphe Salah Moussawy, les associations Quelle Chouette planète et l’Organisation de la médiation culturelle maritime, proposent de vous faire découvrir ou redécouvrir durant toute l’année 2023, quelques extraits des poèmes du recueil « Le Prophète » ainsi que ceux du programme « Écoute la voix de l’eau » lors de ses escales ExPoéZiK, prévues à Paris, Rouen, Le Havre, Deauville, Caen, le Mont Saint-Michel, La Hague, … Plus d’informations via les liens ci-dessous : Evénement Facebook et/ou je soutiens ExPoéZiK Attention !!!

Pour pouvoir assister à nos conférences de presse et aux événements, il est indispensable de s’inscrire via le lien ci-dessous et d’avoir reçu un sms ou un courriel de notre part, confirmant votre réservation :

je soutiens ExPoéZiK *Entrée gratuite | Participation libre aux frais. Toute l’équipe, vous remercie de votre soutien et de votre compréhension. Amicales et poétiques salutations. A bientôt ! Conférences de Presse prévues : > Le lundi 20 mars à 14h | à l’Ambassade du Liban à Paris | 3, Villa Copernic, 75116 Paris (sous réserve) | simple conférence de presse de présentation du programme, de l’agenda et du contenu de ses prochaines escales. > Le mercredi 22 mars à 14h | à Caen | La MdA le1901, 8 rue Germaine Tillion, 14000 Caen | conférence de presse de présentation du programme de l’agenda et du contenu de ses prochaines escales | enrichie de 14h30 à 17h30 de projections de films d’animations, d’un atelier découverte et démonstration de la calligraphie, ainsi que d’une conférence musicale sur l’intrument le Buzuq (Luth du Levant) de 19h à 21h Le 1901 8 rue Germaine Tillion, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/je-soutiens-la-celebration-2023-du-centenaire-de-loeuvre-le-prophete-proposee-par-le-programme »}] [{« link »: « https://fb.me/e/15lyFX33c »}, {« link »: « https://framaforms.org/je-soutiens-la-celebration-2023-du-centenaire-de-loeuvre-le-prophete-proposee-par-le-programme »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

