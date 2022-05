Le 19 Crac : Infortune Cookies Montbéliard, 21 mai 2022, Montbéliard.

Le 19 Crac : Infortune Cookies Le 19 Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard

2022-05-21 – 2022-08-21 Le 19 Crac 19 Avenue des Alliés

Montbéliard Doubs Montbéliard

EUR 0 0 Avec Infortune cookies, le 19 Crac inaugure un nouveau type de partage entre centres d’art en invitant les artistes commissaires Tom Castinel et Marie L’Hours à décliner le concept d’exposition qu’ils développent actuellement à La Tôlerie. Leur programmation annuelle se découpe en « plateaux ». Chaque plateau se déroule selon trois temporalités : le Décor / le Cabaret / les Coulisses. Tout d’abord est mise en place une exposition Décor qui vient occuper l’espace central de La Tôlerie. Le Cabaret (concerts, performances, lectures, etc.) active physiquement l’exposition et enfin, la programmation satellite des Coulisses propose des rendez-vous ponctuels (expositions, rencontres, conférences, projections, etc).

Commissariat Tom Castinel et Marie L’Hours

Avec : Ethan Assouline, Angélique Aubrit et Ludovic Beillard, Anne Bourse, Corentin Canesson, Rémy Drouard, Nitsa Meletopoulos, Anouchka Oler Nussbaum, Peggy Pehl

+33 3 81 94 43 58 https://le19crac.com/expositions/infortune-cookies

Avec Infortune cookies, le 19 Crac inaugure un nouveau type de partage entre centres d’art en invitant les artistes commissaires Tom Castinel et Marie L’Hours à décliner le concept d’exposition qu’ils développent actuellement à La Tôlerie. Leur programmation annuelle se découpe en « plateaux ». Chaque plateau se déroule selon trois temporalités : le Décor / le Cabaret / les Coulisses. Tout d’abord est mise en place une exposition Décor qui vient occuper l’espace central de La Tôlerie. Le Cabaret (concerts, performances, lectures, etc.) active physiquement l’exposition et enfin, la programmation satellite des Coulisses propose des rendez-vous ponctuels (expositions, rencontres, conférences, projections, etc).

Commissariat Tom Castinel et Marie L’Hours

Avec : Ethan Assouline, Angélique Aubrit et Ludovic Beillard, Anne Bourse, Corentin Canesson, Rémy Drouard, Nitsa Meletopoulos, Anouchka Oler Nussbaum, Peggy Pehl

Le 19 Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard

dernière mise à jour : 2022-05-02 par