❄️ VOYAGE D’HIVER AU 188 ❄️ Carte blanche au collectif « L’œuvre est un commun » Le 188 Lille, 16 décembre 2023, Lille.

Carte blanche au collectif « L’œuvre est un commun » Samedi 16 décembre, 12h00 Le 188 Entrée libre

Depuis janvier 2023, la communauté de « L’œuvre est un commun » – impulsée par le Collectif MEUTE et soutenue par la Fondation Carasso – s’interroge : qu’est ce que créer en collectif ? comment l’œuvre artistique peut-elle devenir un bien commun ? comment chacun·e peut y prendre part ?

Au cours d’un Voyage d’Hiver tout en douceur pour se préparer au froid de décembre, nous vous proposons de venir expérimenter ce que création collective signifie pour nous !

Tout au long de la journée, venez rencontrer les membres de notre collectif autour de partages artistiques qui feront fonctionner nos corps et nos méninges et qui nous emmèneront tout en délicatesse vers un concert du Collectif MEUTE : PANOPTIQUE !

PROGRAMME

De 12h à 15h // en continu

◉ Venez tester la Partition Augmentée !

En 2021, le collectif MEUTE créé Furieux, un opéra électro participatif réunissant 40 participant.e.s au plateau. Aujourd’hui, comment partager cette oeuvre avec d’autres citoyen.ne.s ? La Partition Augmentée est une plateforme numérique vient interroger la possibilité et la nécessité de l’écriture d’une œuvre. De l’écriture à la trace, la Partition Augmentée est une recherche-action-création sur une œuvre collective, en mouvement.

Par le collectif MEUTE

A destination des adultes

Sans réservation

◉ Capsules sonores

L’enfermement est une notion intime, universelle. Dans le cadre de la création de PANOPTIQUE, le collectif MEUTE est parti à la rencontre des personnes qui vivent ces situations. Les cartes postales créées se répondent, proposant une carte mentale de l’enfermement. Plongez-vous le temps de quelques minutes dans ces histoires de citoyen.nes tantôt proches, tantôt lointain.es.

Par le collectif MEUTE

A destination des adultes

Sans réservation

Atelier du Feu Follet

13h – 15h

Nous avons tous un Feu Follet qui vibre en nous, qui illumine un souvenir, une émotion, une expérience vécue. Dans cet atelier, à travers de l’écriture spontanée, nous allons faire surgir cette petite flamme qui nous éclaire le chemin pour traduire en mots ce que nous voulons raconter.

Atelier proposé par Yvette Leuridan

A destination des adultes

Sur réservation : https://www.helloasso.com/…/atelier-du-feu-follet…

Chœur parlé

3 ateliers

14h – 14h30 / 15h – 15h30 / 16h – 16h30

Explorez votre voix et participez à la composition d’un chœur citoyen ! A l’unisson, les mots émergent, d’un chaos guttural à un texte scandé. Nous travaillons ici sur la résistance des corps, sur la résilience des êtres, sur la possibilité de s’appuyer sur le groupe pour créer un espace de parole. Un chœur parlé, un cri libérateur, une prise d’élan pour faire entendre sa voix. Une réflexion sur la prise de parole publique, sur l’anonymat, sur la difficulté de mettre des mots sur les choses et sur le pouvoir libérateur de la choralité.

3 ateliers proposés par Natacha Merigond

A partir de 15 ans

Sans réservation

Dansons en plein hiver

15h – 17h

L’invitation est à expérimenter en mouvement nos gestes de repos. Comment à partir d’une position de repos, pouvons-nous activer des transformations d’énergie ? À travers de consignes chorégraphiques, nous forgerons une danse commune qui nous remuera au cœur de l’hiver.

Atelier proposé par Scheherazade Zambrano

A partir de 16 ans – Venir en vêtements confortables pour danser.

Sur réservation : https://www.helloasso.com/…/dansons-en-plein-hiver…

Jeu collectif : Dédale ! à la découverte des droits culturels

15h30 – 17h

Venez découvrir les droits culturels à partit du jeu coopératif « Dédale » qui a été inventé par Réseau Culture 21. Vous pouvez rester le temps que vous souhaitez afin de vous approprier les notions véhiculées par les droits culturels au sein des droits humains. Le jeu permet de débattre des enjeux qu’ils recouvrent et de favoriser leur respect dans différents les contextes.

Proposé par Nathalie Poisson-Cogez

A partir de 8 ans

Sans réservation

Partage sur un texte

2 ateliers

17h – 17h30 / 18h – 18h30

« C’est une poupée qui dit non non non…. », « J’irai siffler là-haut sur la colline…. », « Il pleut sur Nantes…. », « Elle veut juste déjeuner en paix » Que nous disent les chansons ? Une invitation à nous laisser surprendre par l’écoute active d’une chanson !

Atelier proposé par Denis Beirnaert

A destination des adultes

Sur réservation :

de 17h à 17h 30 https://www.helloasso.com/…/partage-sur-un-texte-voyage…

de 18h à 18h30

https://www.helloasso.com/…/partage-sur-un-texte…

A voix haute

18h – 19h30

A partir des chants de « (Eine) Winterreise », prochaine création du Collectif MEUTE, librement inspiré du Voyage d’Hiver de Schubert, Mariam vous propose une exploration des textes qui composeront le futur spectacle ! Ensemble, découvrons et interprétons les émotions à travers les mots de cette œuvre-phare du romantisme allemand ! Seul.e ou en groupe, construisez une performance que vous pourrez filmer ou enregistrer et jouez avec les syllabes et les mots de cette langue allemande !

Atelier proposé par Mariam Radwan

A destination des adultes

Sur réservation : https://www.helloasso.com/…/a-voix-haute-voyage-d-hiver…

Discussion : Porte ouverte pour l’enfer me ment

18h – 19h30

Nos territoires sont-ils vecteur d’enfermement ? De l’anonymat des grandes villes à l’isolement des campagnes, la solitude et les obstacles créent des ruptures… Mais nos propres projections sur ces territoires, et nos pratiques ne sont-elles pas propices à exclure ? L’objectif de cet atelier est de dialoguer et de s’exprimer à partir de mots clés affichés sur le mur. C’est quoi l’enfermement lié à notre condition territoriale ? Quelles sont les solutions ?

Par Franck Bodin et Marie-Lavande Laidebeur

A partir de 15 ans

Sans réservation

20h30 – 22h

PANOPTIQUE

Comment entrer en mouvement quand il n’y a pas d’horizon ? Gardant intacte la force du bouleversant Voyage d’hiver de Franz Schubert et Wilhelm Müller, le Collectif Meute et l’Ensemble Pompéi nous livrent la pulsation entêtante de ceux qui tournent en rond. Une composition collaborative confrontant cette œuvre-phare du romantisme allemand avec les musiques actuelles électroniques et improvisées. Un récit collectif construit avec des personnes privées de leur liberté de mouvement en centres carcéraux et en hôpitaux psychiatriques en France, Belgique et Angleterre pour enrichir une réflexion sur les murs, réels ou figurés, qui nous enserrent.

Texte de Lola Gruber / Opéra de Lille

Par le collectif MEUTE

Tout public

Sans réservation

☕ Dès 16h, le bar est ouvert ! Venez déguster une boisson chaude ou un vin chaud ! Une petite restauration sera également possible sur place.

Bar associatif sur place, adhésion obligatoire 1€

188, 1 bis Rue Castiglione, 59800 Lille – Métro Fives

Entrée libre et ateliers gratuits

❗ Attention, certains ateliers ont une jauge limitée, pensez à vous inscrire ici : https://www.helloasso.com/associations/lecollectifmeute

Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320210555 https://www.le188.fr

Gabriella Tellez