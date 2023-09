Release Party Le 188 Lille, 7 octobre 2023, Lille.

Release Party Samedi 7 octobre, 20h30 Le 188 Entrée libre

Et on se retrouve dès octobre pour une soirée sous le signe de la musique !

Mwano & Calistus, c’est un duo de rappeurs/beatmakers amoureux de la rime et de la culture hip-hop.

Leur style ? Un cocktail de rimes ciselées et de phases riches d’assonances et d’allitérations, de second degré totalement assumé et d’engagement social et politique, le tout sur des rythmiques boom bap et groove, influencées par le jazz, la soul et le rock, à contre-courant du rap mainstream actuel. Accompagnés sur scène par Dj Stamiff, les deux comparses enchaînent les passe-passe, passent du chant au rap et improvisent gaiement, toujours généreux et désireux de faire bouger la tête au public.

Le 188 accueille la release party de leur premier album, Développement du Rap, un projet essaimé de featurings de figures bien connues du rap nordiste, telles que Zeuzloo, Ywill (La Jonction), Ismaël Métis ou encore le dj/beatmaker Dann Lee, dont la plupart seront présent.es pour interpréter leurs morceaux en live, avec quelques surprises musicales prévues au menu !

On vous attend nombreuses et nombreux !

Le bar asso sera ouvert, adhésion obligatoire !

Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320210555 https://www.le188.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/676747607702886 »}, {« type »: « link », « value »: « http://le188.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320210555 »}] Tiers Lieu culturel de la Métropole Lilloise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T20:30:00+02:00 – 2023-10-07T23:59:00+02:00

©mwano&calistus