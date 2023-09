Portes ouvertes du 188 le 188 Lille, 9 septembre 2023, Lille.

Portes ouvertes du 188 9 et 10 septembre le 188 Inscriptions pour les initiations, entrée libre pour la soirée

Planning des initiations gratuites des pratiques qui seront au 188 à l’année :

SAMEDI

> 10h à 11h – BMC®

> 11h à 12h – Braingym®

> 11h à 12h – LABO

> 12h à 13h – Chant du monde

> 13h à 14h – Kpop

> 14h à 15h – Danse classique niveau intermédiaire

> 14h à 15h – Kpop

> 15h à 16h – Hatha Yoga

> 15h à 16h – Danse contemporaine niveau débutant

> 16h à 17h – Danse contemporaine niveau intermédiaire

> 17h à 18h – Danse contemporaine niveau intermédiaire/avancé

DIMANCHE

> 11h à 12h – Stretching

> 15h à 16h – Braingym ®

> 16h à 17h – Danse impro

! INITIATIONS SUR INSCRIPTIONS !

Soirée festive samedi dès 19h30 :

> Performance de Coline Marecsaux

> Concert d’Arkadas

> DJ set – ANGO

Infos pratiques :

Entrée libre

Bar associatif sur place, adhésion obligatoire 1€

Tapas sur place

le 188 1 bis rue castiglione 5980 lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03 20 21 05 55 https://www.le188.fr https://www.facebook.com/le188lille/ Le 188 est un tiers-lieu culturel de la métropole lilloise.

