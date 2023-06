Passons à autre chose Le 188 Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Passons à autre chose Le 188 Lille, 10 juin 2023, Lille. Passons à autre chose Samedi 10 juin, 20h00 Le 188 Entrée libre Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/le-188/evenements/passons-a-autre-chose-cie-zaoum »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T21:00:00+02:00

2023-06-10T20:00:00+02:00 – 2023-06-10T21:00:00+02:00 Thomas Batailh Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Le 188 Adresse 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Ville Lille Departement Nord Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Le 188 Lille

Le 188 Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Passons à autre chose Le 188 Lille 2023-06-10 was last modified: by Passons à autre chose Le 188 Lille Le 188 Lille 10 juin 2023