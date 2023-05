VIDE DRESSING EN MUSIQUE Le 188, 7 mai 2023, Lille.

VIDE DRESSING EN MUSIQUE Dimanche 7 mai, 11h00 Le 188 Entrée libre

La Saison Ephémère ça continue, c’est tous les week-ends jusqu’au 2 juillet !

Dis, les beaux jours sont de retour, ça ne serait pas le moment idéal pour chiner ?

Viens trouver la perle rare !

Bonne humeur et bonne ambiance garantis pour ce vide dressing aux rythmes des vinyles !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

NOUVEAU BRUNCH

de 11h à 15h – 20€

– Pancake pomme poire chocolat

– Pancake aubergine grillé, crème feta ricotta et sauce pimentée au sirop d’érable et citron vert

– Houmous de betterave à l’ail

– Banana bread

– Thé ou café

– Jus de passion

Réservation au 03 20 21 05 55 ou sur le messenger de @La saison éphémère

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Entrée libre.

Bar ouvert jusqu’à 18h.

Adhésion obligatoire, libre à partir d’1€.

+ d’infos sur la Saison éphémère et www.le188.fr

Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 0320210555 https://www.le188.fr [{« type »: « link », « value »: « http://le188.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320210555 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@le188.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le188.fr/%C3%A9v%C3%A9nements/vide-dressing/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/events/243778144976687 »}] [{« link »: « http://www.le188.fr »}] Tiers Lieu culturel de la Métropole Lilloise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T11:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

2023-05-07T11:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

Le 188