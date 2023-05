Ouverture de La Saison Ephémère le 188, 1 avril 2023, Lille.

La Saison Ephémère commence le 1er avril !

Viens t’ambiancer à partir de 19h. Au programme :

OMAR EK

CROTCH GOBLIN

MYSTRAW

Adhésion obligatoire pour le bar associatif.

La Saison Ephémère c’est quoi ?

C’est un programme festif tous les week-ends entre le 1er avril et le 2 juillet : concerts, performance, vide dressing, collage participatif, DJ, exposition, etc.

Le samedi de 18h à 01h et le dimanche de 11h à 18h avec brunch.

le 188 1 bis rue Castiglione 59800 Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France 03.20.21.05.55 https://www.le188.fr https://www.facebook.com/le188lille Le 188 est un tiers-lieu de la métropole lilloise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T18:00:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

2023-04-02T11:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

