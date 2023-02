Projections + Le 188, 12 février 2023, Lille.

Projections + Dimanche 12 février, 18h30 Le 188

Entrée libre

En partenariat avec Séries Mania dans le cadre de Séries Mania off (du 3 février au 16 mars). Projections du projet All We Can Do et performance “Coalition” avec Mylène Benoit et Frank Smith.

Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Au programme :

Une soirée partagée en deux temps. Devant la caméra, sur la place du marché, dans la chaleur d’un bar, au creux de la fête ou autour d’un texte, voici un temps fort pensé en commun avec la Compagnie Contour Progressif et All We Can Do pour partager nos danses dans un espace commun. Une soirée en deux temps, avec projection de films de danses improvisées, puis la performance Coalition par la chorégraphe Mylène Benoit et l’écrivain Frank Smith, qui articulent mots et mouvements en duo.

Né de la volonté et le désir de deux réalisateurs, ayant pour but de proposer des vidéos différentes et décalées par la manière de filmer, hors les murs et captées dans des lieux ayant un fort impact visuel. Aller à la rencontre des danseurs, être à l’écoute de leur vision de la danse et construire ensemble une courte chorégraphie filmée.

Mylène Benoit fonde la compagnie Contour progressif en 2004. Plasticienne et chorégraphe. Sa démarche de création est fondée sur une écriture chorale, qui mêle la danse, le chant, la matière sonore, la vibration lumineuse, les éléments optiques ou textuels.

?Pour l’occasion, le bar sera ouvert et des tapas y seront proposés ! ?

Rendez-vous au 188

1 bis Rue Castiglione à Lille

Métro / Bus / V’lille : Station “Fives”



