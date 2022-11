MOUA pour toi Le 188, 10 décembre 2022, Lille.

Entrée libre

Les soirées MOUA pour toi permettent au public de découvrir le travail de deux artistes du dispositif à travers une proposition de rencontre mais aussi de découvrir d’autres artistes de la région. handicap moteur mi

Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille

0320210555 https://www.le188.fr Tiers Lieu culturel de la Métropole Lilloise

RENCONTRE ARTISTIQUE

C’est l’invitation faite à deux artistes du dispositif. Se rencontrer, rencontrer le travail de l’un.e et de l’autre. Apporter un regard sur les propositions faite par l’un.e et l’autre, parler du travail de l’autre.

Pour cette soirée, venez découvrir le travail de Coline Marescaux et Alejandro Russo de La Malagua.

CONCERT – Amour Tempête

Avec Amour Tempête la pression atmosphérique monte en flèche sur la pop. Ces quatre cupidons multi-instrumentistes allument des feux en nous grâce à une poésie intime écrite en français, anglais et allemand. Ils élaborent des chansons aux arrangements soignés et aux multiples facettes. On y retrouve des formes inventives à la Dirty Projectors et un côté planant à la Daughter.

Forte probabilité de coup de foudre musical.

Bar associatif sur place avec tapas (adhésion obligatoire).



