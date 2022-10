Vide dressing solidaire X marché des créateurs.ices Le 188 Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Vide dressing solidaire X marché des créateurs.ices Le 188, 16 octobre 2022, Lille. Vide dressing solidaire X marché des créateurs.ices Dimanche 16 octobre, 11h00 Le 188

Entrée libre

Viens profiter d’un dimanche d’automne pour renouveler ta garde robe, dénicher la perle rare. L’occasion aussi de découvrir le travail de créateurs·ices tout en dégustant un bon brunch made in 188. handicap moteur mi Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@le188.fr »}]

0320210555 https://www.le188.fr Tiers Lieu culturel de la Métropole Lilloise 11h – 18h

VENTES DE VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES Venez faire de la place dans votre dressing et chiner vos nouveaux looks de rentrée. Un pourcentage des recettes sera reversée à Migraction59 qui vient en aide aux migrants en transit à Calais. Intéréssé.e pour vendre vos vêtements ? contacter nous à contact@le188.fr 11h – 18h MARCHÉ DES CRÉATEURS·ICES Venez profiter de ce moment pour découvrir les oeuvres et fabrications de créateurs·ices. L’occasion parfaite pour dénicher une petite pépite, unique. 11h30 – 15h

BRUNCH Cette journée sera l’occasion de profiter d’un brunch concocté par nos soins. Et bien sûr, le bar associatif sera ouvert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-16T11:00:00+02:00

2022-10-16T18:00:00+02:00 ©Le 188

