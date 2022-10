MOUA pour toi Le 188 Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

MOUA pour toi Le 188, 15 octobre 2022, Lille. MOUA pour toi Samedi 15 octobre, 19h00 Le 188

Entrée libre

Viens découvrir le travail de deux artistes du dispositif et d’artistes de la région lors d’une soirée au 188. handicap moteur mi Le 188 1 bis rue Castiglione, 59800 Lille Fives Lille 59000 Nord Hauts-de-France

0320210555 https://www.le188.fr Tiers Lieu culturel de la Métropole Lilloise Les soirées MOUA pour toi, c’est l’invitation faite à deux artistes du dispositif. Se rencontrer, rencontrer le travail de l’un.e et de l’autre. Apporter un regard sur les propositions faites par l’un.e et l’autre, parler du travail de l’autre. Pour cette soirée, venez découvrir le travail de la compagnie Tourne au sol et de la compagnie Zaoum. Ces soirées sont aussi l’occasion pour nous de vous faire découvrir le travail d’artistes locaux que ce soit à travers une exposition, un concert, une lecture, etc. Vous aurez l’occasion de découvrir le travail du dessinateur Grégory Charlet ! Bar associatif sur place avec tapas !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T19:00:00+02:00

2022-10-15T23:00:00+02:00 ©Le 188

